Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

20.06.2022 12:15
Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10'luk artışla 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10'luk artışla 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye ocak-mayıs döneminde gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602'sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yılın ilk 5 aylık döneminde yurda gelen yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10 artış yaşandı.

Türkiye'ye Ocak-Mayıs 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367,24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334,88 artışla ikinci, Rusya da yüzde 49,40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya'yı, İran ve İngiltere izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'dan gelen ziyaretçi, sayısı yaklaşık 1 milyon kişiden fazla artarak 280 bin 97'den 1 milyon 308 bin 721'e çıktı.

Bulgaristan'dan geçen yıl 217 bin 527, bu yıl ise 945 bin 976 ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ??571 bin 362 iken, bu yıl rakam 853 bin 590'a yükseldi.

???????- Mayıs ayı rakamları

Türkiye'ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artışla 3 milyon 824 bin 555 oldu.

2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 494 bin 929 ile ilk sırada yer aldı. İngiltere, 395 bin 56 ziyaretçi ile ikinci, Rusya 362 bin 676 ziyaretçiyle üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

YORUMLAR
500
Türkiye, Yılın İlk 5 Ayında 11 Milyon 301 Bin Turist Ağırladı Türkiye, Yılın İlk 5 Ayında 11 Milyon 301 Bin Turist Ağırladı Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı Burhaniye'de yılın ilk 6 ayında 15 milyon lira sosyal yardım yapıldı Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:49:05. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement