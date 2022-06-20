Türkiye, bu yılın ilk beş ayında 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10'luk artışla 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye ocak-mayıs döneminde gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602'sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yılın ilk 5 aylık döneminde yurda gelen yabancı ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10 artış yaşandı.

Türkiye'ye Ocak-Mayıs 2022'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367,24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334,88 artışla ikinci, Rusya da yüzde 49,40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya'yı, İran ve İngiltere izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'dan gelen ziyaretçi, sayısı yaklaşık 1 milyon kişiden fazla artarak 280 bin 97'den 1 milyon 308 bin 721'e çıktı.

Bulgaristan'dan geçen yıl 217 bin 527, bu yıl ise 945 bin 976 ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı ??571 bin 362 iken, bu yıl rakam 853 bin 590'a yükseldi.

???????- Mayıs ayı rakamları

Türkiye'ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artışla 3 milyon 824 bin 555 oldu.

2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 494 bin 929 ile ilk sırada yer aldı. İngiltere, 395 bin 56 ziyaretçi ile ikinci, Rusya 362 bin 676 ziyaretçiyle üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.