Türkiye, 50 atletle İsveç'e çıkarma yapıyor

U23 Avrupa Atletizm
Şampiyonası, 11-14 Temmuz tarihleri arasında İsveç
'in Gawle şehrinde yapılacak.
49 ülkeden 1100 atletin katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonaya Atletizm Milli Takımı, tarihin en kalabalık kadrosuyla katılıyor. Dört gün sürecek olan organizasyonda Avrupa'nın 23 yaş altı grubundaki en önemli atletleri yarışacak. Türkiye
, 30 branşta madalya arayacağı müsabakalarda tam 50 atletle boy gösterecek. Milli takımın kadrosunda Avrupa U23 listelerinde ilk 10 içinde bulunan Necati Er, Alperen Acet, Emin Öncel, Salih Korkmaz
, Sezgin Ataç, Yayla Kılıç, Nuran Satılmış, Sümeyye Erol, Tuğba Danışmaz, Eda Tuğsuz ve Ayşe Tekdal da yer alıyor.
U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak atletler ve branşları şöyle:
ERKEKLER
100m: Kayhan
Özer
200m: Ekrem Ayhan
400m: Ekrem Ayhan, Akın Özyürek
1500m: Abdurrahman Gediklioğlu
10,000m: Sezgin Ataç
3000m engelli: Muhammet Çelebi
, Oğuzhan Ülger, Yunus Emre Akkuş
110m engelli: Harun Akın
, Furkan Aktaş, Mikdat Sevler
400m engelli: Sinan Ören
Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu, Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: İlkay Aydemir, Ersu Şaşma
Uzun atlama: Emre Dalkıran
, Yiğit Yeşilçiçek
Üç adım atlama: Necati Er, Mert Çiçek
Disk atma: Berke İnaloğlu
Çekiç atma: Hakan Mert
Sözüdiri
Cirit: Ümmet Değermenci, Emin Öncel, Toygar İsmet Pekbak
20 km yürüyüş: Abdülselam İmuk, Salih Korkmaz
4x100m: Ekrem Ayhan, Cafer Güneş
, Kayhan Özer, Akın Özyürek, Mustafa Onur
Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım
4x400m: Ekrem Ayhan, Bayraktar Berkay Çalık, Mahsum Korkmaz
, Sinan Ören, Akın Özyürek, Okan Yılmaz
KADINLAR
800m: Damla Çelik, Rahime Tekin
1500m: Damla Çelik, Burcu Subatan
5000m: Yayla Kılıç
10,000m: Yayla Kılıç, Nuran Satılmış
3000m engelli: Sümeyye Erol, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun
Yüksek atlama: Merve Menekşe, Buse Savaşkan
Uzun atlama: Tuğba Danışmaz
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz
Gülle atma: Aysel Yılmaz
, Sinem Yıldırım
Çekiç atma: Deniz Yaylacı
Cirit atma: Eda Tuğsuz
20 km yürüyüş: Ayşe Tekdal