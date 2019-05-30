Son Dakika Haberleri: Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti
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Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

1 saat önce

Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı.

Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti, System.String[]
Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:08 
Rusya Federasyonu, Türkiye, Ekonomi
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