Türkiye 57 ülkeye domates ihraç etti

Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı.

Türkiye'den ilk 5 ayda 57 ülkeye 163 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi, ihracatta ilk sırayı 62 milyon dolar ile Rusya aldı.

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