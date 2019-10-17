Son Dakika Haberleri: Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek
Son Dakika Güncel Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek

Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek

21 dakika önce

Türkiye, Somali Ulusal Ordusu'na (SNA) 60 bin takım askeri üniforma ve postal bağışladı.

Türkiye 60 bin Somalili askeri giydirecek, System.String[]

Türkiye, Somali Ulusal Ordusu'na (SNA) 60 bin takım askeri üniforma ve postal bağışladı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezinde Somali ordusuna yapılacak giysi bağışı için imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali ordusuna 60 bin takım askeri üniforma ve postal, Somali donanmasına da 3 bin 862 parça giysi teçhizatı bağışladığı aktarıldı.

Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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