Türkiye 68 Firmayla Frankfurt Kırtasiye Fuarında

TÜRKİYE, dünyanın en büyük kağıt, kırtasiye ve ofis malzemeleri fuarı Frankfurt
Paperworld'de 41'i Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyesi 68 firma ve yeni ürünleriyle katılacak. Türk kırtasiye sektörünün dünyadaki trendlerin belirlenmesinde yön verici özelliği olduğunu belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "Özellikle kağıt grubu, dosyalama grupları ve okul öncesi boyama ile etkinlik malzemeleri ürünlerimiz dünya pazarının gözdelerinden" dedi.
TRENDLERİ TÜRKİYE BELİRLİYOR
2018'de Türk şirketlerinin stantlarının hiç boş kalmadığını söyleyen Şendil, "Hedefimiz bu yıl geçen yılı da geçmek" diye konuştu. Türk firmalarının özgün ve kullanışlı modern tasarımlarının trendlerin belirlenmesinde yön gösterici olduğunu anlatan Şendil, şunları söyledi: "Türk firmaları kırtasiye sektöründeki ana ürünlerin neredeyse tamamının imalatını yaparak dünya pazarına avantajlı fiyatlarla sunuyor. Bugün kırtasiye bazında 15 milyon Euro ihracat yapan firmalarımız var."
AVRUPA'NIN VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİ
Şendil, sektörde kullanılan teknolojik araçların çeşitlenmesinin kırtasiye ihtiyaçlarına olan ilginin her zaman zirvede kalmasına sebep olduğunu söyledi. "Teknolojiyi yakından takip ederek ihtiyaca göre ürünler üretebilmek dinamik bir sektörün olmazsa olmazıdır" diyen Şendil, "Türk kırtasiye sektörü yeni teknolojilere yaptığı yatırımlar, kaliteli ve özgün tasarımlara verdiği önem sayesinde Avrupa
'nın vazgeçilmezi haline geldi" dedi.