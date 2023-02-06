Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! İşte Osmaniye'de son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina ise yıkıldı.

"20 KAYBIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, " Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina var" dedi.

VALİLİK YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "İlimizde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.



