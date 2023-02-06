Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! İşte Osmaniye'de son durum - Son Dakika
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Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! İşte Osmaniye'de son durum

06.02.2023 10:35

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen Osmaniye'de ise Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasına göre kentte 65 binanın yıkıldı, ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina ise yıkıldı.

"20 KAYBIMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, " Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina var" dedi.

VALİLİK YENİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "İlimizde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.


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Son Dakika Güncel Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! İşte Osmaniye'de son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! İşte Osmaniye'de son durum - Son Dakika
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