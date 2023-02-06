Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina ise yıkıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, " Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina var" dedi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "İlimizde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Deprem dolayısıyla ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları devam etmekte olup; Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! İşte Osmaniye'de son durum - Son Dakika