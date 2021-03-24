Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül - Son Dakika

Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül

24.03.2021 10:32
Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması'nda Türkiye 7.'si olan Fatih Anadolu Lisesi 11/F öğrencisi Fatma Nur Sezgen, Manavgat Kaymakamı Dr.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması'nda Türkiye 7.'si olan Fatih Anadolu Lisesi 11/F öğrencisi Fatma Nur Sezgen, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit tarafından ödüllendirildi.

Makamında Türkiye 7.'si olan Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Nur Sezgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz, okul müdürü Yunus Yılmaz, edebiyat öğretmeni Gülseren Petek ve Fatma Nur'un anne babası Aydanur ile Osman Sezgen'i kabul eden Kaymakam Yiğit, Fatma Nur'u başarısından ötürü tebrik ederek altın ile ödüllendirdi.

Fatma Nur'un gösterdiği başarı ile diğer öğrencilere güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Kaymakam Yiğit, " Fatma Nur yeniden Mehmet Akif'i bize yaşattı. Ona bir mektup göndererek mecazi anlamda kendi düşüncelerini ifade etmiş oldu. Kendisini tebrik ediyoruz, bundan sonra aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Bizim bu tür manevi ödüllere her zaman ihtiyacımız var. Örnek gençliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda hem Fatma Nur'u hem ailesini hem de öğretmen ve idarecilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

'İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması için mektup yazarken, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük kahramanları düşündüğünü ifade eden Fatma Nur Sezgen ise, "İstiklal Marşımızın yazılışının 100. yılı olduğu için bütün vatani duygularımı, değerlerimizi düşünerek, milletimizin yetiştirdiği bu büyük kahramanları düşünerek bütün kalbimle bunu yazdım. Sonucunda da böyle güzel bir ödüle sahip oldum. Bunun için bütün değerli jürilerimize, öğretmenlerime ve her konuda beni destekleyen aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül
Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar Biri dövdü diğerleri çaldı! ATM'den çıkan parayı görünce dayanamamışlar Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde salondakilere sesleniyor         
11:24
Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi Oğlu polis memuruna çarpan anne, gözyaşlarıyla yaralının başında bekledi         
10:51
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
31 Mart seçimlerine damga vuran Ali İhsan Yavuz, AK Parti kongresinde ortaya çıktı 31 Mart seçimlerine damga vuran Ali İhsan Yavuz, AK Parti kongresinde ortaya çıktı         
10:33
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif         
09:39
Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar         
08:54
Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı         
06:32
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 11:35:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye 7.'si Fatma Nur Sezgen'e Kaymakam Yiğit'ten ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei