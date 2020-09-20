Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti - Son Dakika

Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 10 milyon 772 bin 705 dolarlık çay ihracatı yapıldı.

Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti, System.String[]

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 10 milyon 772 bin 705 dolarlık çay ihracatı yapıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, yılın 8 ayında 2 bin 753 ton çay ihracatından 10 milyon 772 bin 705 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Rize merkezli firmalar, 1887 ton çay ihracatı karşılığında 6 milyon 235 bin 210 doların ülkeye girmesini sağladı. Böylece Rize, miktarda ülkenin toplam çay ihracatının yüzde 69'unu, değerde ise yüzde 58'ini gerçekleştirdi.

Kentten söz konusu dönemde yapılan çay dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 57 arttı.

Rize'den çay ihraç edilen ülke sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 11 artarak 28'e yükseldi. En fazla çay satılan ülkeler, Belçika, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak sıralandı.

Rize'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 3 milyon 733 bin 236 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkeye 2 milyon 615 bin 107 dolar karşılığında 725 ton çay ihraç edilmişti. Böylece Belçika'ya yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 22, değerde yüzde 43 arttı.

Belçika'yı çay ihracatında 497 bin 572 dolarla ABD, 324 bin 994 dolarla Hollanda, 297 bin 310 dolarla Suudi Arabistan, 261 bin 882 dolarla KKTC takip etti.

Suudi Arabistan'a yapılan çay ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 182, değerde ise yüzde 233 arttı.

En az çay ihracatı gerçekleştirilen ülkeler ise Tayvan, Tacikistan, Moldovya oldu. Bu ülkelere gerçekleştirilen ihracattan toplam 7 bin 684 dolar gelir elde edildi.

"Türk çayı sadece içecek olarak değil, yan sanayi alanları açısından da değerlendirilmeli"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çay ihracatının son yıllardaki hızlı yükselişinin gelecek dönemlerde de süreceğini söyledi.

Türk çayının sadece içecek olarak değil, yan sanayi alanları açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Turgut, kozmetik, gıda sanayisi, takviye edici gıda ve kimyevi ürünler alanlarına da yatırım yapılarak daha ileri düzeyde işlenmiş katma değerli ürün olarak da ihraç edilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Ağustos, Türkiye, Ocak, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye 8 ayda 10,77 milyon dolarlık çay ihraç etti - Son Dakika Ekonomi

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