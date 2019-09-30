Türkiye 8 ayda 31 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı
1 saat önce
Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:31
TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu Libya arasında 7 saat süren rehine operasyonu