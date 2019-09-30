Son Dakika Haberleri: Türkiye 8 ayda 31 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı
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Türkiye 8 ayda 31 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

1 saat önce

Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye 8 ayda 31 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:31 
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