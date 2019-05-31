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Türkiye 8'incisi öğretmene emniyet müdürü Cangül, ödülünü verdi

43 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yarışmada Türkiye 8'incisi olan öğretmen Oktay Ataş'a, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül hem belgesini hemde ödülünü verdi.

Türkiye 8'incisi öğretmene emniyet müdürü Cangül, ödülünü verdi, System.String[]
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yarışmada Türkiye 8'incisi olan öğretmen Oktay Ataş'a, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül hem belgesini hemde ödülünü verdi.

Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Bu Kemer Sana Çok Yakışıyor" yarışması yapıldı. Yarışmada slogan, afiş ve görsel tasarım bölümleri yer aldı. Elazığ'ın Keban ilçesinde öğretmen olan Oktay Ataş'da yarışmaya görsel tasarım alanında katılarak Türkiye 8'incisi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Ataş'ı makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Doğan Cangül, bir süre sohbet ettikten sonra hazırlanan hediye ve belgesini verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Bu Kemer Sana Çok Yakışıyor" dalında organize edilen yarışma sonucunda Türkiye'nin birçok ilinde katılanların olduğunu belirten İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, "Bu konuya duyarlı değişik dallarda yarışmaya katılan vatandaşlarımız oldu. Keban ilçemizde görev yapan Oktay öğretmenimizde görsel tasarım dalında mansiyon ödülü adı. Kendisini tebrik ederim.Genel müdürlüğümüz tarafından verilen hediyesini ve belgesini taktim etmek için davet ettik" dedi.

Yarışmayı duyunca, öğrencilerine bilinç uyandırmak adına yarışmaya katılmak istediklerini aktaran Oktay Ataş, "Öğrenci kategorisinde istenilen başarıya ulaşamadık. Ben görsel kategoride mansiyon ödülüne sahibi olarak Türkiye 8'ncisi oldum. Amacım öğrencileri bilinçlendirmek, emniyet kemerinin ve hayatta kalabilmenin önemini açıklamaktı"diye konuştu. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:18 Kaynak: İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel
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