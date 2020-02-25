Türkiye: 87-80 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye: 87-80 - Son Dakika Spor

Türkiye: 87-80

1 saat önce

SALON: GlobeHAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Vojciech Liszka (Polonya)İSVEÇ: Czerapowicz 12, Hakanson 23, Lindqvist 11, Lofberg 14, Magarity 13, Borg 6, Engstrom 2, Spires 4, Pantzar 2TÜRKİYE: Doğuş, Metecan 10, Melih 17, Sertaç 23, Buğrahan 10, Berkan 11, Semih 6,...

Türkiye: 87-80, System.String[]

SALON: Globe

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergei Beliakov (Rusya), Vojciech Liszka (Polonya)

İSVEÇ:  Czerapowicz 12, Hakanson 23, Lindqvist 11, Lofberg 14, Magarity 13, Borg 6, Engstrom 2, Spires 4, Pantzar 2

TÜRKİYE: Doğuş, Metecan 10, Melih 17, Sertaç 23, Buğrahan 10, Berkan 11, Semih 6, Tolga, Göksenin 3, Kartal

1'İNCİ PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.


Polonya, İtalya, Doğuş, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
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