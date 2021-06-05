Üye Girişi
Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor - Son Dakika

Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor

05.06.2021 11:04

Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir, ayakkabı sektörünün yılın dört aylık döneminde yüzde 15'lik büyüme yakaladığını belirterek, "Türkiye ihracat konusunda inanılmaz bir ivme kazandı.

Eksposhoes üst yöneticisi Erkan Demir, ayakkabı sektörünün yılın dört aylık döneminde yüzde 15'lik büyüme yakaladığını belirterek, "Türkiye ihracat konusunda inanılmaz bir ivme kazandı. 90 civarında ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyoruz." dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ayakkabı ihracatında önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgeye ayakkabı ihraç ettiğini vurgulayan Demir, en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Rusya'nın ilk, Irak'ın ikinci, Almanya'nın üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin ihracat yelpazesinin geniş olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Her noktaya kolaylıkla mal satabilecek kapasiteye sahibiz. Avrupa'ya da çok ciddi ihracat yapıyoruz. İlk on ülke içinde İspanya, Hollanda da var. Ukrayna, Kazakistan bölgesine, Suudi Arabistan'a da ihracatımız var. Türkiye ihracat konusunda inanılmaz bir ivme kazandı. 90 civarında ülkeye ayakkabı ihracatı yapıyoruz. Ayakkabı sektörü, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 15 büyümeyle 364 milyon dolarlık ihracat yaptı. Yıl sonuna kadar ihracatta 1 milyar doları aşmayı bekliyoruz."

Demir, ayakkabı sektörünün bu yıl atılım yaptığını, ihracatta ciddi anlamda söz sahibi olduğunu bildirdi.

Antalya'da düzenledikleri Eksposhoes Ayakkabı Moda ve Saraciye Fuarına da değinen Demir, fuarın ihracata 30-35 milyon dolarlık katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Fuara katılan firmaların ihracata yönelik çalışma yaptığını anlatan Demir, firmaların yurt dışında düzenlenen fuarlara da katıldığını dile getirdi.

"Ayakkabı modellerini çok hızlı çıkarabiliyoruz"

Demir, Türkiye'nin jeopolitik konumunun avantajlı olduğunu, çok hızlı üretim ve Ar-Ge yapılabildiğini söyledi.

Ayakkabı modellerinin çok hızlı çıkartılabildiğini belirten Demir, "Türk firmaları, müşterisinin gönderdiği ürünü kısa sürede üretip, teslim edebiliyor. En büyük özelliklerimizden biri bu. Yurt dışında, örneğin İtalya'da 7-8 ay önceden sipariş vermeniz lazım ki sezona yetiştirebilesiniz. Biz sezona bir ay kala sipariş verildiğinde de yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor
Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor
Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor
Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor

Erkan Demir, Almanya, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 18:07:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, 90 ülkeye ayakkabı ihraç ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement