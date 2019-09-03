Türkiye: 93-92

SALON: Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)

ABD: Mitchell 9, Walker 14, Barnes 10, Tatum 11, Turner 11, Lopez 4, Harris 11, Smart 5, Middleton 15, White 2, Brown 1

TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 18, Cedi Osman 15, Ersan İlyasova 23, Semih Erden, Buğrahan Tuncer 2, Furkan Korkmaz 16, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 12

1'İNCİ PERİYOT: 26-21

İLK YARI: 47-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61

NORMAL SÜRE: 81-81

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 93-92 mağlup oldu.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Şanghay'da bulunan Oriental Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibine uzatmalar sonucunda mağlup olan milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ise ikinci galibiyetine uzandı.