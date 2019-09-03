Son Dakika Haberleri: Türkiye: 93-92
Son Dakika Spor Haber

Türkiye: 93-92

8 saat önce

SALON: Şanghay Oriental Spor MerkeziHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)ABD: Mitchell 9, Walker 14, Barnes 10, Tatum 11, Turner 11, Lopez 4, Harris 11, Smart 5, Middleton 15, White 2, Brown 1TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu...

Türkiye: 93-92, System.String[]

SALON: Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)
ABD: Mitchell 9, Walker 14, Barnes 10, Tatum 11, Turner 11, Lopez 4, Harris 11, Smart 5, Middleton 15, White 2, Brown 1
TÜRKİYE: Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu 18, Cedi Osman 15, Ersan İlyasova 23, Semih Erden, Buğrahan Tuncer 2, Furkan Korkmaz 16, Metecan Birsen, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 12
1'İNCİ PERİYOT: 26-21
İLK YARI: 47-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61
NORMAL SÜRE: 81-81

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ne 93-92 mağlup oldu.
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Şanghay'da bulunan Oriental Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada rakibine uzatmalar sonucunda mağlup olan milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ise ikinci galibiyetine uzandı.


Doğuş Balbay, Filipinler, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:34 Kaynak: DHA
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