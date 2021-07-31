Türkiye, 94. olimpiyat madalyasını Mete Gazoz ile kazandı

Milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısı 94'e çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, sonrasındaki süreçte 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi.

Okçuluk müsabakalarının son gününde milli sporcu Mete Gazoz, altın madalya elde ederek hem Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getirdi hem de ülkenin toplam madalya sayısını 94'e taşıdı.

Altın madalya 40'a çıktı

Mete Gazoz'un aldığı şampiyonlukla Türkiye'nin olimpiyat altın madalya sayısı 40'a ulaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, daha önce 39 altın, 25 gümüş ve 29 bronz madalya toplamıştı. Mete'nin aldığı şampiyonlukla altın madalya sayısı 40 oldu.

Ayrıca okçuluk, Türkiye'ye güreş, halter, judo ve tekvandodan sonra altın madalya getiren 5. branş olarak tarihe geçti.