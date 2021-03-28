SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
28.03.2021 20:04
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladıİSTANBUL,(DHA)2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı bu maçın hazırlıklarına başladı.
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
İSTANBUL,(DHA)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı bu maçın hazırlıklarına başladı.
Günün tek çalışmasını Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'nde yapan milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Norveç maçında forma giyen oyunculara rejenerasyon programı uygulandı.
Ay Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 18.00'de Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapacak.
Son Dakika BB Erzurumspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Gören tanımakta güçlük çekiyor! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce