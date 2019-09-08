Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a...
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a setlerde 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a setlerde 3-2 mağlup olarak ikinci oldu. - İSTANBUL
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