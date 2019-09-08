Son Dakika Haberleri: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a...
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a...

36 dakika önce

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a setlerde 3-2 mağlup olarak ikinci oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a..., System.String[]

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a setlerde 3-2 mağlup olarak ikinci oldu. - İSTANBUL

voleybol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
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