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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

1 saat önce

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuva ikincisi oldu. 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu, System.String[]

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada kapattı.


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voleybol, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:00 
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