Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuva ikincisi oldu.
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada kapattı.
Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:00
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