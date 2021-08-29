Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde - Son Dakika

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 galibiyet alarak lider olarak çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu'nu 4'üncü olarak bitiren Çekya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde karşı karşıya geldi.

Milli takım, müsabakayı 25-13, 22-25, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

"Filenin Sultanları" olarak anılan milli takımın galibiyeti sosyal medyada da sevinçle karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ekibin zaferini tebrik eden mesajlar paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda da "Zirveden inmeyenlerde bugün! Enerjiniz hiç bitmesin. Tebrikler" ifadeleri yer aldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya- Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

DW/BÖ,SSB

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