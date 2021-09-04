Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'a yenilen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan maçta Türkiye bronz madalya kazandı.
Filenin Sultanları dünkü yarı final maçında Belgrad'da karşı karşıya geldiği Sırbistan'a 3-1 yenilmişti.
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