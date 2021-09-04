Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'yı 3-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu

Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu