Türkiye AB'den tam olarak ne istiyor; göçmen krizi nereye gidiyor ?

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğini açıklamasının ardından Yunanistan sınırında ciddi bir insani kriz patlak verdi. Bu durum Avrupa Birliği ile Ankara arasında diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de Avrupalı muhataplarıyla krizi görüştü.



Pazartesi günü Brüksel'de yapılan AB-Türkiye zirvesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile sığınmacı anlaşması konusunda anlaşmazlıkları gidermek amacıyla sık sık bir araya gelmesi kararlaştırıldı.