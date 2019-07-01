Son Dakika Haberleri: Türkiye, AB dönem başkanlığını devralan Finlandiya'dan sürecin canlandırılmasını bekleniyor
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Türkiye, AB dönem başkanlığını devralan Finlandiya'dan sürecin canlandırılmasını bekleniyor

1 saat önce

İskandinav ülkesi Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına Romanya'dan resmen devraldı. Bu görevi 31 Aralık tarihine kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya'yı yoğun bir süreç bekliyor.

Türkiye, AB dönem başkanlığını devralan Finlandiya'dan sürecin canlandırılmasını bekleniyor, System.String[]
Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına Romanya'dan resmen devraldı. Bu görevi 31 Aralık tarihine kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya'yı yoğun bir süreç bekliyor. Yeni kurulan Finlandiya hükümetinin öncelikleri arasında iklim değişikliği ile mücadele, Brexit ve 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan Avrupa Birliği bütçesi bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadeleye öncülük etmesini isteyen Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin sloganı "Sürdürülebilir Avrupa - Sürdürülebilir gelecek".
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:23 
avrupa birliği, finlandiya, romanya, aralık, Dünya
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