Türkiye, AB dönem başkanlığını devralan Finlandiya'dan sürecin canlandırılmasını bekleniyor
1 saat önce
İskandinav ülkesi Finlandiya Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına Romanya'dan resmen devraldı. Bu görevi 31 Aralık tarihine kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya'yı yoğun bir süreç bekliyor.
Finlandiya Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:23
dönem başkanlığını 6 aylığına Romanya
'dan resmen devraldı. Bu görevi 31 Aralık
tarihine kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya'yı yoğun bir süreç bekliyor. Yeni kurulan Finlandiya hükümetinin öncelikleri arasında iklim değişikliği ile mücadele, Brexit ve 2021-2027 yıllarını kapsayacak olan Avrupa Birliği bütçesi bulunuyor.
Avrupa Birliği'nin dünya genelinde iklim değişikliği ile mücadeleye öncülük etmesini isteyen Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'nin sloganı "Sürdürülebilir Avrupa - Sürdürülebilir gelecek".
Gülben Ergen'in sürekli davalar açtığı Erhan Çelik'ten ders gibi paylaşım
İmar Barışı'nda yapı kayıt bedeli ödeme süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
Japonya İmparatorluk Sarayı'nda samimi sohbet! Fotoğraftaki ayrıntı gözlerden kaçmadı
Japon balıkçılar 33 yıl sonra ilk kez ticari balina avına çıktı