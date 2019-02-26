Son Dakika Haberleri: Türkiye-AB ekonomik diyalog toplantısı yapılacak

Türkiye-AB ekonomik diyalog toplantısı yapılacak

8 dakika önce

En son 2017 yılında Brüksel'de yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının üçüncüsü Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye-AB ekonomik diyalog toplantısı yapılacak, System.String[]
En son 2017 yılında Brüksel'de yapılan Türkiye- AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının üçüncüsü Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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