Türkiye-AB ekonomik diyalog toplantısı yapılacak
8 dakika önce
En son 2017 yılında Brüksel'de yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının üçüncüsü Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
En son 2017 yılında Brüksel
'de yapılan Türkiye- AB
Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının üçüncüsü Perşembe günü İstanbul
'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20
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