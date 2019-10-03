"Türkiye-AB göç mutabakatını olumlu şekilde gözden geçirmeliyiz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda göç konusunu üstlenmeye aday gösterilen Yunanistan'ın Komisyon Üyesi Margaritis Schinas, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatını olumlu şekilde gözden geçirmeliyiz." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) milletvekillerinin onayını almak için soru-cevap oturumuna katılan Schinas, AB Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen'in kendine verdiği ve göç politikasını da içeren "Avrupalı Yaşam Biçimini Korumak" adlı dosya hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bir milletvekilinin "Türkiye-AB göç mutabakatı şimdiye kadar olumlu sonuçlar verdi. Ancak bu durum son dönemde değişti. Bu konuda Türkiye'ye baskı uygulanacak mı? Mutabakat yeniden düzenlenmeli mi?" sorularını yanıtlayan Schinas, konunun bugün Türkiye'de AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries tarafından gündeme getirildiğini belirtti.

Schinas, "Türkiye yıllardır topraklarında 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu büyük bir yük. Bunu takdir etmemiz gerekir." diye konuştu.

Türkiye-AB göç mutabakatının önemli sonuçlar verdiğini ve düzensiz göç akınının yakın zamana kadar çok ciddi şekilde azaldığını kaydeden Schinas, AB'nin de bu çerçevede "cömertçe" Türkiye'deki mültecilere yardım sağladığını savundu.

"Olumlu şekilde gözden geçirilmeli"

"Mutabakata ilişkin bazı hususların havada kaldığını da kabul etmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulunan Schinas, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatını olumlu bir şekilde gözden geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Schinas, Türkiye ve AB'nin göç akınını düzenlemek için birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, Yunanistan hükümetinin de bazı adımlar atması icap ettiğini belirtti.

Margaritis Schinas, "Tehditlerden, retorikten ve boş sözlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bunlar bize fayda sağlamıyor." diye konuştu.

1 Kasım'da göreve başlayacak AB Komisyonu'nun tüm yeni üyeleri AP milletvekilleri tarafından soru-cevap oturumlarında dinleniyor. AP milletvekilleri bu oturumların ardından komisyon üyelerine yeni görevleri için onay verip vermeyeceğine karar veriyor.