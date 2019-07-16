"Türkiye - AB: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek"

Türkiye
ve Avrupa Birliği
(AB) ülkelerinden gençler, "Türkiye - Avrupa Birliği: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek" ana temasında düzenlenen "Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu"nda bir araya gelerek, güncel "ekonomik, sosyal ve politik eğilimleri" tartıştılar.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)/ Berlin
Bosphorus Initiative ve Mercator Stiftung'un düzenlediği ve Türkiye, Almanya
ve Avrupa'dan 25-38 yaş arasında 31 genç liderin katıldığı bir eğitim programı olan "Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu", 07 - 14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul
ve Eskişehir
'de düzenlendi.
Avrupalı çeşitli sektörlerden genç liderler arasındaki ortak anlayışı geliştirmek amacıyla 2015'te kurulan forumun eş başkanlığını Almanya Parlamentosu Dış İşleri Komisyonu Eski Başkanı Ruprecht Polenz
ile TÜSİAD 2010-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı ve Boyner
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner
yapıyor. Ayrıca Forum'a AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
destek veriyor.
Eğitim programına Türkiye, Almanya ile Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 25-38 yaş arasında 31 genç uzman katılabiliyor. Program aracılığıyla bu genç liderlerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ortak incelemesine olanak sağlayan bir platform yaratılması amaçlanıyor.
"Türkiye - Avrupa Birliği: İki Yönlü Ortak Sorunların Üstesinden Gelmek" ana temasında düzenlenen bu seneki forumda, Fransa
ve Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) politikaları ve reform önerileri, dünyada ve Avrupa'da küreselleşme karşıtı akımlar, Türkiye – AB ilişkilerinin geleceğine ve entegrasyon sürecine yönelik yapıcı katkılar gibi güncel ekonomik, sosyal ve politik eğilimler ele alındı.
Program kapsamında İstanbul'da TÜSİAD Almanya Network Başkanı ve Siemens CEO
'su Hüseyin Gelis
, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Sabancı Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Bahri Yılmaz
, Koç Holding
Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Utku Atalay, Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Halil Nalçaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Bülent Küçük, Gazetesi Murat Yetkin
, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Şefi Cem Mansur
ve Kadir Has Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Prof. Sinem Akgül Açıkmeşe gibi uzmanlarla bir araya gelindi. Ayrıca Hrant Dink
Vakfı, Genç İşadamları ve Yöneticiler Derneği, İstanbul Barosu
ziyaret edildi.
Programın Eskişehir ayağında da, ESIAD Başkanı Aydın Bandırma
ve Başkan Yardımcısı Kenan Işık
, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Ali Onur Özdemir
, Tepebaşı
Belediyesi yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası
'nın onur konuşmacısı olarak katılımıyla düzenlenen akşam yemeğinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve AB'de dijital dönüşüm gündemi ele alındı. (Fotoğraflı)