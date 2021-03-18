"Türkiye- AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı - Son Dakika

"Türkiye- AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı

18.03.2021 15:15

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı çalıştayda, ilişkilerde pozitif gündem oluşturma çabaları ve uzun soluklu bir iyileşme için neler yapılabileceği değerlendirildi.

Çalıştayda, AB üyeliğinin, Türkiye tarafından stratejik bir öncelik olarak görüldüğü, AB'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart'ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye-AB pozitif gündemine de olumlu katkı sağlayacağı beklentisinin dile getirildiği çalıştayda, Göç Anlaşmasının revize edilmesi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, yeni fasılların açılması, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması'nın devam ettirilmesi ve vize serbestisinin sağlanması konularında ilerleme kat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştayda, terör, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Çalıştaya, kurul üyeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye- AB İlişkilerinde Yeni Dönem' konulu çalıştay yapıldı - Son Dakika


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