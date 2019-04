Türkiye-Ab İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri Tanıtımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri'ne ilişkin, "Bunun için AB'den 2,5 milyon avro hibe desteği sağladık.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri'ne ilişkin, "Bunun için AB'den 2,5 milyon avro hibe desteği sağladık. Türkiye'den 30, AB üyesi 12 ülkeden 28 oda ve borsa, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek üzere eşleştirildi." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İş Dünyası Diyaloğu Projesi Oda Eşleştirme Projeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları, iş dünyasına hizmet anlamında çok etkili kurumlar olduğunu belirterek, bu kurumların görevlerini en sağlıklı şekilde yerine getirebilmesinin hizmet kapasitesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.



Oda ve borsa markasının değerini 2001'den bu yana daha yukarı çıkarmak için uğraştıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de oda ve borsaları firmalar için hizmet üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte AB, bize yaklaşık 16,5 milyon avro destek sağladı." diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES'ın da, bilgi ve deneyiminin yanında AB üyesi ülkelerden önde gelen oda sistemlerinin deneyimini Türkiye'ye taşımalarına yardım ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"2001 yılında oda geliştirme projeleri ile bu sürece başlamıştık. Daha sonra, Türkiye-AB Oda Forumu ve şimdi de Türkiye-AB İş Diyaloğu adıyla uyguladığımız projelerle oda ve borsalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bu projelerle, oda ve borsalarımızın hizmet kapasitelerine destek sağlamanın yanında Türkiye'nin AB üyelik sürecine de katkı sağlıyoruz. Doğusundan batısına, ülkemizin tamamında, AB vizyonunu göstermiş oluyoruz. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O nedenle, bu projemizi Türkiye-AB bütünleşmesinin gerçek aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli bir proje olarak görüyoruz."



Proje için AB'den 2,5 milyon avro hibe desteği sağladıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den 30, AB üyesi 12 ülkeden 28 oda ve borsanın, toplam 19 projeyi gerçekleştirmek üzere eşleştirildiğini bildirdi.



"Bu program için Türkiye'den 100 civarında müracaat oldu"



Rifat Hisarcıklıoğlu, bu program için Türkiye'den 100 civarında müracaat olduğunu, bunun da oda ve borsaların yerel kalkınmaya, yerel dinamikleri harekete geçirmeye verdikleri önemi gösterdiğini anlattı.



Kabul edilen projelerin belli bölgelerle sınırlı olmadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Doğudan Mardin, Kars, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Bingöl, Ardahan, Karadeniz'den Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin, batıdan Edirne, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bursa, Ege'den İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve ayrıca Ankara, Konya, Eskişehir, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar var. Bu illerdeki odalarımız ve borsalarımız, ortak bir şekilde proje yaptılar, birlikte çalıştılar ve kazandılar. Ayrı bir tebriği hak eden, bu başarıyı yakalayan bir ilçemiz var; Çerkezköy... AB mevzuatı kapsamında, Hazine-Maliye Bakanlığımıza bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 26 il ve bir ilçeden 19 proje kabul edildi."



Hisarcıklıoğlu, bazı projelere ilişkin de bilgi verdi.



"Türkiye'den AB'ye gerçekleştirilen yatırımlar da her geçen yıl artıyor"



AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ise projeyle enerji verimliliğinden fındık üretimine, katma değer sağlamaya, inovasyondan kadın girişimciliğe kadar çeşitli konularda iş birliği yapılacağını bildirdi.



Gerçekleştirilecek girişimlerin Türkiye-AB iş dünyasını birbirine yaklaştırarak her iki tarafa da bazı zorlukları aşmada imkanlar sağlayacağını vurgulayan Vinals, girişimlerin Türkiye-AB arasındaki ekonomik entegrasyonu geliştirmek adına iş dünyası için atılan önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.



Vinals, Türkiye'nin, ihracatının yüzde 50'sini AB'ye gerçekleştirdiğini ve AB'nin Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olduğunu belirterek, "AB, geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye'deki yabancı yatırımların 3'te 2'sini sağlamıştır. Türkiye'den AB'ye gerçekleştirilen yatırımlar da her geçen yıl artmaktadır." diye konuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti

Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık

Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor

Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor