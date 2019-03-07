Türkiye-Ab İstişareleri Brüksel'de Yapılacak
1 saat önce
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek.
Türkiye
ile Avrupa Birliği
arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel
'de gerçekleştirilecek.
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığındaki heyetler arasında bugün Brüksel'de yapılacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:14 Kaynak: İHA
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