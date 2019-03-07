Son Dakika Haberleri: Türkiye-Ab İstişareleri Brüksel'de Yapılacak

Türkiye-Ab İstişareleri Brüksel'de Yapılacak

1 saat önce

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek.

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Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığındaki heyetler arasında bugün Brüksel'de yapılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Politika
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