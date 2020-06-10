Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması - Son Dakika

Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, "TBMM'de Türkiye-AB KPK ve AB Uyum Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ile yapısal ve kesintisiz bir diyaloğun sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır, AP çatısı altında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve...

Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması, System.String[]

Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, "TBMM'de Türkiye-AB KPK ve AB Uyum Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ile yapısal ve kesintisiz bir diyaloğun sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır, AP çatısı altında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir" dedi.


Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, bugün dijital ortamda gerçekleştirilen toplantı ile Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında AP üyesi Ryszard Czarnecki Başkanlığında 'Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu' kurulduğunu belirterek, "Türkiye'nin AB'ye katılım müzakere sürecini desteklemek ve ivme kazandırmak amacıyla, ilk defa 2009 yılında AP çatısı altında kurulmuş olan AP Türkiye'nin Dostları Grubu, 2017 yılına kadar faaliyet göstermiştir. 2017 yılından itibaren bu grubun yeniden kurulması için TBMM Türkiye-AB KPK Başkanlık Divanı Üyeleri ve diplomatlarımız, AB nezdindeki Büyükelçiliğimiz tarafından büyük emek harcanmıştır. Bugün AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun kurulması, bu emeklerin bir sonucudur. AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun kuruluşu TBMM'de büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. TBMM, AP ile samimi ve sağlam bir diyalog temelinde parlamenter ilişkileri geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, TBMM'de Türkiye-AB KPK ve AB Uyum Komisyonu, AP ile yapısal ve kesintisiz bir diyaloğun sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır, AP çatısı altında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir" dedi.


"Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana Türkiye, AB üye ülkeleriyle dayanışma göstermiş, bir kez daha sadece AB'ye aday bir ülke değil, aynı zamanda Birliğin kilit bir ortağı olduğunu kanıtlamıştır" diyen Karayel şöyle konuştu:


"Bu salgın, herkesin aynı gemide olduğunu ve halkların birbirine benzer olmasa bile birbirine eşit ve bağlı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Maalesef salgın insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Salgın sona erdiğinde bile, tüm dünya, düzensiz göç ve terörizm gibi uzun süredir devam eden zorlukların yanı sıra salgınının ekonomik etkisi ile de ilgilenecektir. Yaşanılan bu süreçte, birçok zorluğun üstesinden gelinmesinde, dayanışma ve işbirliğinin çok önemli olduğu öğrenilmiştir. AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek ve güveni yeniden inşa etmek perspektifiyle değerli ve yapıcı bir etkileşim platformu sunacağına ilişkin inancımız tamdır. Ayrıca, bu grubumuz AB'nin temel ilkelerine ve kurucu felsefesine aykırı olan Avrupa genelindeki yabancı düşmanlığı ve İslamofobik eğilimlere karşı mücadelede önemli bir platform olacağına inanıyoruz." - ANKARA

Parlamento, Türkiye, Emrah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı Koronavirüs önlemi aldığı sanılan maskeli hırsız, girdiği evden 50 bin TL'lik altın çaldı Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz         
00:20
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı         
00:00
İşte Bakan Koca'nın İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası         
23:56
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 00:51:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]