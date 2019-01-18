Son Dakika Haberleri: Türkiye-Ab Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Üyeleri Strazburg'da

Türkiye-Ab Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Üyeleri Strazburg'da

1 saat önce

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı üyeleri Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüşmelerde bulunmak üzere Strazburg'u ziyaret etti.

Türkiye-Ab Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı Üyeleri Strazburg'da, System.String[]
Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı üyeleri Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüşmelerde bulunmak üzere Strazburg'u ziyaret etti.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divanı üyeleri AK Parti Kayseri Milletvekili KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Eş Başkan yardımcıları CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, 14-17 Ocak 2019 tarihlerinde KPK Başkanlık Divanı Toplantısını gerçekleştirmek ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüşmelerde bulunmak üzere Strazburg'u ziyaret etti.

Ziyarette, KPK Başkanlık Divanı Toplantısında Şubat 2019'da gerçekleşmesi öngörülen 79. KPK toplantısının gündemi ve söz konusu toplantının gerçekleşebileceği tarihler görüşüldü. Heyet, ayrıca Avrupa Konseyi nezdinde TC Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 Avrupa Parlamentosu üyeleri ile yapılan görüşmelerde Avrupa Parlamentosu 2018 Türkiye Raporu taslağı, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konuları ele alındı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Parlamento, Strazburg, Türkiye, Politika
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