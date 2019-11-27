Son Dakika Haberleri: Türkiye-AB KİK mart ayında Türkiye'de toplanacak
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Türkiye-AB KİK mart ayında Türkiye'de toplanacak

7 saat önce

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) eş başkanları Rifat Hisarcıklıoğlu ve Panagiotis Gkofas, Türkiye-AB KİK'in 2020'nin ilk toplantısının Türkiye'de yapılmasında mutabık kaldı.

Türkiye-AB KİK mart ayında Türkiye'de toplanacak, System.String[]

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) eş başkanları Rifat Hisarcıklıoğlu ve Panagiotis Gkofas, Türkiye-AB KİK'in 2020'nin ilk toplantısının Türkiye'de yapılmasında mutabık kaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, TOBB Başkanı ve Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadı Eş Başkanı Hisarcıklıoğlu ile AB Kanadı Eş Başkanı Panagiotis Gkofas dün akşam İstanbul'da çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin bir bölümüne Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı da katıldı.

Nisan 2019'daki Türkiye-AB KİK toplantısı sonrası ilk kez bir araya gelen Hisarcıklıoğlu ve Gkofas, Türkiye ve AB'deki gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-AB KİK 2020 programını ele aldı.

Çalışma yemeğinde, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun önemine değinilerek, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren KİK'in ilişkilerde yapıcı ve köprü kurma rolüne vurgu yapıldı.

Türkiye-AB KİK 2020 yılı ilk toplantısının mart ayında Türkiye'de gerçekleştirilmesi konusunda da görüş birliği sağlandı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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