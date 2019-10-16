Türkiye-AB KİK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı ziyareti

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcilerinin Erdoğan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nın 11 Ekim'de Ankara'da basın toplantısı düzenlediği anımsatılarak, bugün de ülke genelindeki teşkilatlarının, bu açıklamayı ülke sathında yeniden duyurduğu belirtildi.

Uluslararası kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Türkiye'ye karşı algı operasyonlarına set çekmek için harekete geçildiği vurgulanan açıklamada, "Her birimiz, yurt dışındaki muadilimiz kurumlar ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladık. Birlikte dünya kamuoyuna seslendik, bu harekat, meşrudur ve evrensel hukuka uygundur. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. " ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi terörle mücadele kararlarıyla BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığı, harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, harekatta sivillerin ve masumların korunmasına dikkat edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Türkiye, tüm operasyonlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermekte. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, beraber ses verme günü. Birilerinin tehditleri ve yaptırımları, bizi doğru bildiğimiz yoldan, mazlumların hak ve hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum, beraber bunlara en güzel cevabı verecek. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle, devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tam. Şehit verdiğimiz askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenabıhak, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun."