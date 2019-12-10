Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Lagodinsky: Kavala kararı Türkiye'nin hak ihlali yaptığını gösteriyor

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ile ilişkileri yakından takip eden Avrupa Parlamenteri Sergey Lagodinsky, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili verdiği kararı Euronews'e değerlendirdi.



AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Lagodinsky, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararı önemli. Temel hak ve hürriyetlere uyulmadığını gösteriyor Türkiye'nin uzun zamandır yanlış yöne doğru gittiğine işaret ediyor. Bunu düzeltmenin zamanı geldi" dedi.