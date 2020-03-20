Türkiye, AB'nin çelik kararını Dünya Ticaret Örgütüne taşıdı - Son Dakika

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütü'nde dava süreci başlattı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AB tarafından 28 kategoride yer alan çelik ürünleri ithalatında başlatılan korunma önlemi soruşturması neticesinde 23 kategoride global tarife kotası şeklinde geçici önlem 19 Temmuz 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi. 2 Şubat 2019 itibarıyla 25 kategoride ülke bazlı, 1 kategoride global tarife kotası şeklinde uygulanmak üzere nihai önlem yürürlüğe konuldu. Türkiye, bu kapsamda 17 kategoride nihai önleme tabi oldu.

AB tarafından yürütülen ve 1 Ekim 2019 itibarıyla tamamlanan gözden geçirme soruşturması neticesinde getirilen ilave kısıtlamalar Türkiye'nin ihracatını daha da olumsuz etkilemeye yönelik uygulamalar içeriyor.

Kararın Türkiye'ye yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için önlemi revize etmesi yönünde AB nezdinde gerçekleştirilen ikili girişimler sürdürülürken, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye'nin haklarının korunması için gerekli ilave adımların atılması kararlaştırıldı.

Bu çerçevede 16 Mart itibarıyla söz konusu korunma önlemlerine ilişkin olarak Türkiye, AB'yi Dünya Ticaret Örgütünde danışmalara davet etti. Böylelikle AB'nin çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemi için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlatıldı.

Danışmalardan bir sonuç elde edilememesi durumunda "Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli" sürecinin ikinci basamağı olan panel aşamasına geçilecek.

Bakanlık açıklamasında, "AB'nin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı uygulamaları karşısında gerekli çalışmalar bakanlığımızca yürütülmektedir. Dava süreci boyunca da her zaman olduğu gibi, özel sektörle yakın iş birliği içinde çalışmalara devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.