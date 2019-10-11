"Türkiye AB üyesi olmuş olsaydı, Suriye bu noktaya gelmezdi"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Eğer Türkiye 2003 yılında Avrupa Birliğine alınmış olsaydı, Irak savaşı engellenebilirdi. Eğer Türkiye 2009 Avrupa Birliği üyesi olmuş olsaydı, bugün Suriye bu noktaya gelmezdi. Avrupa Birliği küresel aktör olmak istiyorsa, Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.

Anadolu Üniversitesinde (AÜ) düzenlenen Eskişehir Erasmus Günleri'nde "Türkiye-AB İlişkileri" konulu konferansta konuşan Kaymakcı, Türkiye'nin başka ülkelerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, fark yaratan bir ülke olduğunu belirtti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaymakcı, "Eğer Türkiye 2003 yılında Avrupa Birliğine alınmış olsaydı, Irak savaşı engellenebilirdi. Eğer Türkiye 2009 Avrupa Birliği üyesi olmuş olsaydı, bugün Suriye bu noktaya gelmezdi. Avrupa Birliği küresel aktör olmak istiyorsa, Türkiye'ye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB ile uzun bir ilişkisi bulunduğuna ve bir türlü sonuçlanmadığına dikkati çekerek, "Ümidimiz azalıyor. Aslında ümidimizi azaltmamız anlamsız. Bizim için önemli olan AB'nin bizi üye olarak kabul edip etmeyeceği değil. Bizim Türkiye'yi AB üyelik noktasına getirmemiz. O noktaya gelmiş bir Türkiye'yi ben AB'nin kabul edemeyeceğini düşünmüyorum. Öyle bir Türkiye'yi kabul etmeme lüksü yok. Fakat Türkiye'nin de AB'ye girmeme lüksü yok. Çünkü Türkiye İran değil, Meksika değil. Türkiye Avrupa kıtasının bir parçası." diye konuştu.

AB ile aynı değerlerin paylaşılmadığı düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden Kaymakcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nedir o paylaşılmayan ben çok merak ediyorum. Türkiye Avrupa Konseyinin kurucu üyesidir. Yani 1949'dan beri Avrupa'nın siyasi, insani değerlerini oluşturan protokollerin hazırlayıcısı olan ülkelerden biri. Paylaşılamayan değer hukukun üstünlüğü mü, demokrasi mi, insan hakları mı? Neyi paylaşmıyoruz? Fakat farklı dinler, farklı inançlar, farklı yemekler, farklı müzikler diyorsanız, bunlar olacak. Bunlar bir zenginliktir. Bir diğer soru da Türkiye'nin AB'ye girmesi durumunda bölünme ihtimali. Avrupa Birliği üyesi olup da bölünen hiçbir ülke yok. Fakat AB'den çıkarken bölünme riskine girmiş ülkeler var. Birleşik Krallık AB'den çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Niye? Bölünme korkusu. Türkiye'nin AB'ye üye olması halinde birliği ve bütünlüğü güçlenir."