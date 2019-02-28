Son Dakika Haberleri: Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Başladı

Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Başladı

8 dakika önce

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde başladı.

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Dolmabahçe Sarayı, Avrupa Birliği, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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