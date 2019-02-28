Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Başladı
8 dakika önce
"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde başladı.
"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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