Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı Başladı

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde başladı.

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Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı