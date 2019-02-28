Son Dakika Haberleri: Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Jyrki Katainen / Berat Albayrak

Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Jyrki Katainen / Berat Albayrak

1 saat önce

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenleniyor.

"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:32 Kaynak: AA

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