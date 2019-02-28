Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı - Jyrki Katainen / Berat Albayrak
1 saat önce
"Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenleniyor.
"Türkiye
- AB
Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" Dolmabahçe
Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde düzenleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:32 Kaynak: AA
Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım
Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var