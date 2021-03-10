Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu'nda "Yeşil Mutabakat" tartışıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yenilenebilir Kaynaklar ve Atık Yönetimi Komitesi Başkanı Gökhan Yetkin, "Yeşil Mutabakat'ın yeni bir heyecan ve yeni iş alanları oluşturması aynı zamanda nitelikli iş gücünün üretime kazandırılması ile alakalı bir motivasyon olacağını düşünüyorum." dedi.

Yetkin, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde çevirim içi düzenlenen "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" programının "AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler" başlıklı oturumunda konuştu.

İklim değişikliğinin bir teoriden çıkıp öngörülen sonuçlarının herkes tarafından fark edilebilir bir boyuta gelmesinin bu konuda tüm dünyanın duyarlılığını artırdığını belirten Yetkin, "Dünyada tabi kaynaklarımızın kısıtlı olduğunu, insanın yaşama kalitesini arttırmaya çalışırken iklim değişikliği ve çevresel bozulmaya neden olmaması gerektiğini ve bunun bütün dünyayı tehdit ettiğini artık hepimiz görmüş durumdayız." diye konuştu.

Yetkin, AB Yeşil Mutabakatı'nın düzenleme ve teşviklerin birleşiminden oluşmasını doğru bir kurgu olarak gördüğünü belirterek, bunun dünyaya bu alanda yön verecek bir kılavuz olacağını ifade etti.

Ticaret hayatında hızlı adapte olunan başlıklara pek rastlamadığını anlatan Yetkin, Yeşil Mutabakat'a ise süratle uyum sağlandığını belirtti.

Yetkin, mesleki becerilerin artırılması için motivasyon ve gerekçelerin önemine işaret ederek, "Yeşil Mutabakat'ın yeni bir heyecan ve yeni iş alanları oluşturması aynı zamanda nitelikli iş gücünün üretime kazandırılması ile alakalı bir motivasyon olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil Mutabakatın içinde çeşitli tedbirler yer aldığını ve şirketler için verimlilik ve çevresel şartlar açısından mecburi bir uyum süreci ortaya koyduğunu anlatan Yetkin, adapte olmak, pazar oluşturmak ve değer kaybına uğramak istemeyen şirketlerin yatırımlar yapması ve personeli eğitmesi gerekeceğini ifade etti.

Yetkin, Yeşil Mutabakat süreci sonunda denetim ve belgelendirme ile ilgili önemli bir iş alanı ortaya çıkabileceğini anlattı.

Yeniliklerin insanları heyecanlandırdığını söyleyen Yetkin, "Bu konuda hızlı bir adaptasyon gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hızla değişen iş çevresi

Oturumda konuşan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem de "Avrupa'da dijitalleşme ve yeşil dönüşüm nedeniyle hızla değişen bir iş çevresi gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılının başından bu yana dünyanın çok zor zamanlardan geçtiğini anımsatan Erdem, "Ben kriz zamanlarında kadınların daha da güçlendiğini biliyorum. Bu yeni normal hepimize yeni fırsatlar getirecektir." ifadesini kullandı.

Erdem, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmede, kadın girişimcilerin vasıflarını geliştirmesi ve fırsatlardan faydalanması gerektiğine dikkati çekti.