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Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası

1 saat önce

Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 40 ilden 930 sporcu 10 sıklette mücadele edecek.
Aba Güreşi Hatay İl Temsilcisi Bekir Şençayırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.
Şençayırcı, 930 sporcunun 10 sıklette mücadele edeceği yarışma sonunda dereceye giren sporculara tam altın ile çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.
Müsabakaların kıran kırana geçtiğini ifade eden Şençayırcı, "Günümüzden 5 bin yıl öncesine kadar geçmişi olan aba güreşi ata sporumuzdur. Gelecek yıllarda Kırkpınar gibi festivaller yapacağız." dedi.
Bakir Şençayırcı, eylülde Hatay'da Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini ve müsabakalara 50 ülkeden sporcu beklediklerini sözlerine ekledi.
Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası
Türkiye, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:45 Kaynak: AA
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