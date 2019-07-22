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Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası

1 saat önce

Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası sona erdi.

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Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası sona erdi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda düzenlenen etkinlikte 40 ilden 930 sporcu 10 sıklette mücadele etti.
Dün başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden şampiyonada başpehlivanlığı Ömer Yavuz kazandı.
Kıyasıya mücadelelere sahne olan diğer sıkletlerdeki müsabakalarda ise 45 kiloda İbrahim Çağatay, 50 kiloda Halil Gökdeniz, 55 kiloda Ferhat Kılıç, 60 kiloda Ali Karaboğa, 65 kiloda Samet Kumtaş, 70 kiloda Mustafa Kuyucu, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Mevlüt Çolak ve 90 kiloda Şahin Yumuşak birincilik elde etti.
Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödüllerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı verdi.
Türkiye, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:21 Kaynak: AA
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