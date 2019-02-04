Son Dakika Haberleri: Türkiye-Abd Çalışma Grubu Toplantıları Yarın Yapılacak

Türkiye-Abd Çalışma Grubu Toplantıları Yarın Yapılacak

2 saat önce

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantıları yarın Washington'da yapılacak.

Türkiye-Abd Çalışma Grubu Toplantıları Yarın Yapılacak, System.String[]
Türkiye- ABD çalışma grubu toplantıları yarın Washington'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın yarın Washington'da düzenlenecek Türkiye-ABD çalışma grubu toplantılarına katılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlık edeceği bildirildi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen yıl şubatta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin normalleştirilmesine katkı sunması amacıyla Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında üç çalışma grubu kurulmuştu.

Suriye'deki YPG/PKK varlığı, FETÖ ile mücadele, konsolosluk işlemleri, PKK ile ortak mücadele konularını esas alan ve ilki 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşen üç ortak çalışma grubu için üst düzey heyetler bir araya gelmeye devam ediyor.

ABD güçlerinin Suriye'den çekilme süreci, Suriye'deki terör örgütlerinin varlığı, Patriot füze sistemlerinin satışı, FBI'nın FETÖ hakkındaki soruşturması gibi konularda Türkiye ile ABD arasındaki diyalog sürüyor.

Yarınki toplantının daha önce 8 Ocak'ta Washington'da yapılması planlanmış ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ankara ziyareti nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Abd Çalışma Grubu Toplantıları Yarın Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]