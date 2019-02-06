Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Washington'da yapıldı
1 saat önce
Türkiye-ABD çalışma grubunun son toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in eş başkanlığında Washington'da gerçekleştirildi.
Türkiye- ABD
çalışma grubunun son toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in eş başkanlığında Washington
'da gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:05
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