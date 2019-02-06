Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Washington'da yapıldı

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Washington'da yapıldı

1 saat önce

Türkiye-ABD çalışma grubunun son toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in eş başkanlığında Washington'da gerçekleştirildi.

Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Washington'da yapıldı, System.String[]
Türkiye- ABD çalışma grubunun son toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in eş başkanlığında Washington'da gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Ekonomi
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