Türkiye-Abd Çalışma Grubu Washington'da Bir Araya Gelecek
9 dakika önce
Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları Washington'da gerçekleştirilecek.
Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları Washington'da gerçekleştirilecek. Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları, 5 Şubat'ta Washington'da başlayacak. Toplantılar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlığında yapılacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:06 Kaynak: İHA
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