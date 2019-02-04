Son Dakika Haberleri: Türkiye-Abd Çalışma Grubu Washington'da Bir Araya Gelecek

Türkiye-Abd Çalışma Grubu Washington'da Bir Araya Gelecek

9 dakika önce

Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları Washington'da gerçekleştirilecek.

Türkiye-Abd Çalışma Grubu Washington'da Bir Araya Gelecek, System.String[]
Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları Washington'da gerçekleştirilecek. Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantıları, 5 Şubat'ta Washington'da başlayacak. Toplantılar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlığında yapılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

Washington, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum Kadir Mısıroğlu'ndan Skandal Sözler: Şeriat Gelsin de İsterse Türkiye Batsın

Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:15:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-Abd Çalışma Grubu Washington'da Bir Araya Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]