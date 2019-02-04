Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD çalışma grubu yarın toplanacak

Türkiye-ABD çalışma grubu yarın toplanacak

10 dakika önce

Türkiye-ABD çalışma grubu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlığında yarın Washington'da bir araya gelecek.

Türkiye-ABD çalışma grubu yarın toplanacak, System.String[]
Türkiye-ABD çalışma grubu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlığında yarın Washington'da bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:05 

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü'nden 9 Milyar Lira Ciro Bekleniyor Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı

Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 15:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD çalışma grubu yarın toplanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]