Türkiye-ABD çalışma grubu yarın toplanacak
10 dakika önce
Türkiye-ABD çalışma grubu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlığında yarın Washington'da bir araya gelecek.
Türkiye-ABD çalışma grubu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'nin eş başkanlığında yarın Washington'da bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:05
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