Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi

Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletlerin'den (ABD) Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.



Anadolu Ajansı'na konuşan bir ABD yetkilisi, "Patriot talebi aldığımızı biliyoruz ancak şu anda alınmış bir karar olmadığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.