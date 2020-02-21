Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi - Son Dakika Dünya

Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi

7 saat önce

Ankara'nın talebi tam ne zaman Washington'a ilettiğini belirtmeyen kaynak, "son zamanlarda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi, System.String[]

Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletlerin'den (ABD) Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.


Anadolu Ajansı'na konuşan bir ABD yetkilisi, "Patriot talebi aldığımızı biliyoruz ancak şu anda alınmış bir karar olmadığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:22 
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