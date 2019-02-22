Türkiye, ABD ile Bir Güvenli Bölge Oluşumuna Gitmemeli"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak arzumuz, Sivas'taki Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının da şehit Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak arzumuz, Sivas'taki Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının da şehit Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesidir." dedi.



Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın üzerinden 27 yıl geçtiğini anımsatarak, Hocalı şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.



Katliamın unutturulmaması için çeşitli programlar düzenlendiğini belirten Destici, parti olarak 25 Şubat Pazartesi saat 15.00'te Ankara'daki Green Park Otel'de "Hocalı Katliamını Anma" programı düzenleyeceklerini bildirdi.



TBMM'de, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini bildiren Destici, Şentop'un bu görevi başarılı bir şekilde yerine getireceğine inandıklarını vurguladı.



Terörle mücadelenin, asla ihmal edilmemesi gereken konulardan olduğunu anlatan Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelede özverili ve fedakarca bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.



Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun gecikmemesi gerektiğini belirten Destici, "ABD, 'çekileceğiz' yalanlarıyla bir kandırmaca içerisindedir ve oyalama taktiği sergilemektedir. ABD, PKK'nın uzantısı PYD/YPG ile iş birliğini gün geçtikçe artırmaktadır, bu da Türkiye için en şiddetli tehdittir. Bu tehdidin, bedeli ne olursa olsun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın hazırlıklarının behemehal tamamlanıp, hem Suriye hem Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarına karşı operasyonlar başlatılmalı ve bu bölgeler terör unsurlarından temizlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması hedeflenen güvenli bölge konusunda ise Destici, "Türkiye, ABD ile bir güvenli bölge oluşumuna gitmemelidir. Bugün eğer ABD ile güvenli bölge işine birlikte girilirse hiç kuşkunuz olmasın aynen Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde, kendi elimizle teröristler için güvenli bölgeler oluşturuz. Onun için Türkiye'nin, kendi güvenlik unsurlarıyla bu bölgeyi oluşturması şarttır." dedi.



Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış



Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışların önüne geçmek için çiftçilerin daha çok desteklenmesini isteyen Destici, "Zam sadece domates, patlıcan, biberde yok. Eğer bu ürünlerin fiyatı bu kadar artıyorsa biz önce ilacın, gübrenin, mazotun, işçilik fiyatları nereden nereye gelmiş ona bakmak gerekir.

Bir çiftçi kardeşimiz dün beni aradı, 'Geçtiğimiz yıl 250 liraya aldığım 18 kiloluk ilacı bu sene 540 liraya alıyorum' diyor. Aynı artış oranının gübrede, mazotta olduğunu görüyoruz. Mazot 6,50 liraya yaklaşmış. Çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin sıfırlanması gerekir. İlaç ve gübre fiyatlarının ucuzlatılması, çiftçinin doğrudan desteklenmesi gerekir." diye konuştu.



Mustafa Destici, Meclis Genel Kurulunda alınan kararla Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildiğini anımsatarak, bundan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.



Destici, "BBP olarak arzumuz, Sivas'taki Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının da Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesidir." ifadesini kullandı.

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