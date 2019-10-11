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Türkiye-ABD İlişkileri Hangi Yöne İlerliyor?

1 saat önce

Suriye operasyonu kapsamında Türkiye-ABD ilşkilerini VOA Türkçe'ye Doç.Dr. Burak Küntay değerlendirdi.

Suriye operasyonu kapsamında Türkiye-ABD ilşkilerini VOA Türkçe'ye Doç.Dr. Burak Küntay değerlendirdi. Kuntay, "ABD gibi bölgeyi de bildiğini düşündüğümüz bir ülke PKK'lıyla ve teröre karışmışla hiçbir şeye karışmamış insanı aynı kefeye koymamalı" dedi

Türkiye-ABD İlişkileri Hangi Yöne İlerliyor?

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05 
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