Türkiye-ABD İlişkileri Hangi Yöne İlerliyor?
1 saat önce
Suriye operasyonu kapsamında Türkiye-ABD ilşkilerini VOA Türkçe'ye Doç.Dr. Burak Küntay değerlendirdi.
Suriye operasyonu kapsamında Türkiye-ABD ilşkilerini VOA Türkçe'ye Doç.Dr. Burak Küntay değerlendirdi. Kuntay, "ABD gibi bölgeyi de bildiğini düşündüğümüz bir ülke PKK'lıyla ve teröre karışmışla hiçbir şeye karışmamış insanı aynı kefeye koymamalı" dedi
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:05
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