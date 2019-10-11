Türkiye-ABD İlişkileri Hangi Yöne İlerliyor?

Suriye operasyonu kapsamında Türkiye-ABD ilşkilerini VOA Türkçe'ye Doç.Dr. Burak Küntay değerlendirdi. Kuntay, "ABD gibi bölgeyi de bildiğini düşündüğümüz bir ülke PKK'lıyla ve teröre karışmışla hiçbir şeye karışmamış insanı aynı kefeye koymamalı" dedi