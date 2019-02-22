Türkiye-Abd İlişkileri Kritik Sürece Giriyor"

İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur, Türk-Amerikan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.



"Rahip Brunson olayı, Patriotların verilmemesi, PYD terör örgütün desteklenmesi, vize engeli, iki bakanımızın ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve FETÖ'nün iadesinin gerçekleşmemesi gibi meseleler Türkiye-ABD arasında karşılıklı siyasal beyanlara en sert şekilde yansıyan biçimde gerilime sebep oldu" diyen Baydur ABD'nin Fırat'ın doğusundan çekilme istek yada kararının, ani bir şekilde Başkan Trump tarafından açıklanmasından sonra, giderek sıklaşan Türk-Amerikan diplomasi trafiğinde gerilimin zaman zaman yumuşadığını da ifade etti.



"ABD İÇİNDEKİ FARKLI ODAKLARIN SİYASAL İRADE YARIŞI DA ZARAR VERİYOR"



Prof. Dr. Mithat Baydur, "Türkiye-ABD arasındaki direkt meseleler dışında, ABD içindeki farklı odakların siyasal irade yarışı da, ek bir varyant olarak bu gerilimi, özellikle Türkiye'nin siyasal gelecek tasavvurunu olumsuz etkileyecek biçimde besliyor. ABD asla Fırat'ın doğusundan çekilmeyecek. Bunu bir oyalama taktiği olarak görüyor" ifadelerini kullandı. Baydur, bunların sıralamasını da şöyle yaptı:



"ABD'nin buradan çekilmesi demek hedefe koyduğu İran'ın bölgede ve sahadaki kazanımlarının tescillenmesi anlamına gelecektir; ABD çekilirse Ukrayna ve Kırım'a sıkıştırılmış, ambargo altındaki Rusya'nın artık Akdeniz jeo-politiğinde başat bir aktör olacağı kabullenilmiş olacaktır; ABD çekilirse, Amerikan dış politika belirlenmesinin ana parametresi olan 'İsrail güvenliği' belirsiz bir mecraya bırakılmış olacaktır; NATO müttefiki Türkiye, böyle bir çekilme durumunda Astana ve Soçi süreçleriyle belki bir ivme ve güç kazanmış Türkiye-Rusya ve İran işbirliği giderek kalıcı hale gelecektir ki, bu durum NATO müttefiki Türkiye'nin 'Atlantik ittifakı'ndan, Avrasya Bloku'na yaslanmasını getirecektir; Trump'ın kendi politik tahayyül ve perspektiflerinin dışında, Pentagon'un seçerek göreve getirdiği, Mike Pompeo, John Bolton ve Gina Haspel'in başını çektiği yapılanma geleneksel Amerika-Rus antagonizmasına dayanmaktadır."



"TÜRKİYE EKONOMİSİ OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR"



Tüm bu maddelere ayrıca Akdeniz'deki Petro-Politik çekişmeleri de eklemek gerektiğini söyleyen Baydur, "Devam eden Türkiye-Rusya-İran kümülatif iradesi, Temmuz'da montajı başlayacak S-S400 hava savunma sisteminin Rusya'dan alınması, Türkiye'nin İran ambargosuna katılmayan ülkeler ile birlikte, 'İran'ın çevrelenme' stratejisine uymayışı, Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destek, Türk-Amerikan ilişkilerinin en azından belli bir orta vadede gergin işleyeceğinin göstergesidir. Bu durumda, kırılgan bir yapı arz eden Türkiye'nin makro-ekonomik dengeleri ve finansal yapısı üzerinden çok muhtemel bir baskı ortaya çıkarır ki, Türkiye ekonomisinin bundan olumsuz etkilenmesi uzak bir ihtimal değildir" dedi. - İstanbul

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