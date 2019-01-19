Türkiye-ABD ilişkilerini ticaret dengeledi
55 dakika önce
Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, son iki yılda zaman zaman yaşanan gerginliklere ve Trump yönetimininin ticarette izlediği korumacı politikalara rağmen istikrarlı bir seyir izledi.
Türkiye
ve ABD
arasındaki ticari ilişkiler, son iki yılda zaman zaman yaşanan gerginliklere ve Trump
yönetimininin ticarette izlediği korumacı politikalara rağmen istikrarlı bir seyir izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:25
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