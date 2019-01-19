Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ilişkilerini ticaret dengeledi

Türkiye-ABD ilişkilerini ticaret dengeledi

55 dakika önce

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, son iki yılda zaman zaman yaşanan gerginliklere ve Trump yönetimininin ticarette izlediği korumacı politikalara rağmen istikrarlı bir seyir izledi.

Türkiye-ABD ilişkilerini ticaret dengeledi, System.String[]
Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, son iki yılda zaman zaman yaşanan gerginliklere ve Trump yönetimininin ticarette izlediği korumacı politikalara rağmen istikrarlı bir seyir izledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:25 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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