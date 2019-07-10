Son Dakika Haberleri: Türkiye: ABD'nin S-400 açıklaması Erdoğan ile Trump görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor
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Türkiye: ABD'nin S-400 açıklaması Erdoğan ile Trump görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasının Erdoğan ve Trump görüşmesinin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını söyledi.

Türkiye: ABD'nin S-400 açıklaması Erdoğan ile Trump görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, Ortagus'un dün Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya cevabında, "Açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını" bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:22 
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