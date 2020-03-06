Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı - Son Dakika

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı

6 saat önce

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, yaşamını yitiren güvenlik görevlisi için taziyelerini bildirdi.

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınındaki bombalı saldırıyı kınadı, System.String[]

Türkiye, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısını kınayarak, yaşamını yitiren güvenlik görevlisi için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Tunus ile dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı.

Söz konusu intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:44 Kaynak: AA
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